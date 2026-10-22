Фото: полиция

ДТП произошло 21 октября около 09:00 в селе Кунка Гайсинского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Столкнулись автомобиль ВАЗ под управлением 39-летнего мужчины и иномарка Renault, за рулем которой находился 21-летний водитель.

В результате аварии водитель "ВАЗа" погиб на месте. Водитель Renault получил травмы, его госпитализировали.

Оба автомобиля изъяли и поместили на арестплощадку. По факту ДТП возбуждено уголовное производство

Напомним, днем 19 октября в Ровенской области в результате столкновения с грузовиком легковушка превратилась в металлолом. Пассажирка легковушки погибла на месте, ее мужа госпитализировали.