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22 октября 2026, 14:40

Смертельное ДТП в Винницкой области: столкнулись два автомобиля

22 октября 2026, 14:40
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Фото: полиция
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ДТП произошло 21 октября около 09:00 в селе Кунка Гайсинского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Столкнулись автомобиль ВАЗ под управлением 39-летнего мужчины и иномарка Renault, за рулем которой находился 21-летний водитель.

В результате аварии водитель "ВАЗа" погиб на месте. Водитель Renault получил травмы, его госпитализировали.

Оба автомобиля изъяли и поместили на арестплощадку. По факту ДТП возбуждено уголовное производство

Напомним, днем 19 октября в Ровенской области в результате столкновения с грузовиком легковушка превратилась в металлолом. Пассажирка легковушки погибла на месте, ее мужа госпитализировали.

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