В КГГА объяснили, когда после обстрела откроют станцию метро "Черниговская"

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Станция метро "Черниговская" на "красной" ветке киевского метрополитена пострадала в результате атаки российской баллистики. В результате обстрела станцию перекрыли и поезда там не останавливают

Об этом сообщили в КГГА, передает RegioNews.

Теперь представители городских властей сообщили, что уже в пятницу, 23 октября, станция метро "Черниговская" на "красной линии" частично возобновит работу.

"23 октября на ст. м. "Черниговская" возобновит работу вестибюль № 1 – выход в направлении ст. "Дарница". Вестибюль будет работать для пассажиров с 5:31 до 23:27", - говорят в КГГА.

При этом вестибюль №2 в направлении станции "Лесная" остается закрытым для пассажиров.

Напомним, в результате массированной российской атаки на столицу станция "Черниговская" получила повреждения. В частности, пострадали витражные окна, платформа и фасад. Также были повреждены колеи, контактный рельс, система электроснабжения и управление движением.