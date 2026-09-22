Подарок к 830-летию: в Камне-Каширском открыли инклюзивную спортплощадку
В Камне-Каширском отметили 830-летие города. Одним из центральных событий празднования стало открытие инклюзивной спортивной площадки "STRONG WORKOUT" в городском парке
Об этом рассказала общественная организация "Захист держави", передает RegioNews.
На открытие побывали руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов, его заместитель Ирина Верещук, народные депутаты Василий Вирастюк и Ирина Констанкевич.
Кирилл Буданов поздравил жителей города и отметил, что во время визита увидел проблемные вопросы общины, которые будут пытаться решать.
"Открытие спортивной площадки – лишь один из первых шагов. Следующим должно стать создание в Камне-Каширском ветеранского пространства", – отметил Буданов в комментарии Волынской ячейке ОО "Захист держави".
Инициатива по созданию "STRONG WORKOUT" возникла около двух лет назад. Площадка должна способствовать вовлечению ветеранов в спорт, который является важной составляющей их восстановления и реабилитации.
К реализации проекта подключились Камень-Каширский городской совет, Офис Президента и Федерация стронгмена Украины. Василий Вирастюк, почетный президент Федерации, поблагодарил всех, кто помог воплотить проект.
В ходе празднования также говорили о поддержке ветеранов. На Камень-Каширщине проживает более трех тысяч ветеранов, а тысячи жителей общины с начала полномасштабной войны встали на защиту Украины.
К мероприятию присоединилась команда Волынской ячейки ОО "Захист держави". В течение дня юрист Роман Квятковский консультировал ветеранов и членов семей военнослужащих, психолог Оксана Кондратюк провела для детей арттерапевтический мастер-класс.
Напомним, летом в Хмельницкой области был проведен яркий теннисный фестиваль. Инициировали его Каменец-Подольский районный центр вместе с Черновицким центром ОО "Захист держави". Организаторы отметили, что главной целью было объединить молодежь вокруг спорта.