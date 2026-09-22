Подарок к 830-летию: в Камне-Каширском открыли инклюзивную спортплощадку

Фото: ОО "Захист держави"

В Камне-Каширском отметили 830-летие города. Одним из центральных событий празднования стало открытие инклюзивной спортивной площадки "STRONG WORKOUT" в городском парке

Об этом рассказала общественная организация "Захист держави", передает RegioNews.

На открытие побывали руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов, его заместитель Ирина Верещук, народные депутаты Василий Вирастюк и Ирина Констанкевич.

Кирилл Буданов поздравил жителей города и отметил, что во время визита увидел проблемные вопросы общины, которые будут пытаться решать.

"Открытие спортивной площадки – лишь один из первых шагов. Следующим должно стать создание в Камне-Каширском ветеранского пространства", – отметил Буданов в комментарии Волынской ячейке ОО "Захист держави".

Инициатива по созданию "STRONG WORKOUT" возникла около двух лет назад. Площадка должна способствовать вовлечению ветеранов в спорт, который является важной составляющей их восстановления и реабилитации.

К реализации проекта подключились Камень-Каширский городской совет, Офис Президента и Федерация стронгмена Украины. Василий Вирастюк, почетный президент Федерации, поблагодарил всех, кто помог воплотить проект.

В ходе празднования также говорили о поддержке ветеранов. На Камень-Каширщине проживает более трех тысяч ветеранов, а тысячи жителей общины с начала полномасштабной войны встали на защиту Украины.

К мероприятию присоединилась команда Волынской ячейки ОО "Захист держави". В течение дня юрист Роман Квятковский консультировал ветеранов и членов семей военнослужащих, психолог Оксана Кондратюк провела для детей арттерапевтический мастер-класс.

Напомним, летом в Хмельницкой области был проведен яркий теннисный фестиваль. Инициировали его Каменец-Подольский районный центр вместе с Черновицким центром ОО "Захист держави". Организаторы отметили, что главной целью было объединить молодежь вокруг спорта.