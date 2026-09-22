14 Starlink для россиян: во Львове СБУ задержала двух пособников РФ

Фото: СБУ

Контрразведка СБУ задержала во Львове двух мужчин, подозреваемых в пособничестве государству-агрессору

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, они незаконно зарегистрировали 14 спутниковых терминалов Starlink для российских вооруженных формирований.

По оперативным данным, российские военные могли использовать эти системы связи для планирования боевых операций против сил обороны в Донецкой, Херсонской и Запорожской областях.

Одним из фигурантов является студент из Львова, которого, по данным СБУ, завербовали российские спецслужбы. На контакт с ним вроде бы вышли после того, как он искал легкий заработок в Telegram-каналах.

К работе он привлек своего безработного знакомого. Вместе они искали людей, чьи персональные данные можно было использовать для регистрации спутниковых терминалов.

По версии следствия, злоумышленники обманом привлекли 14 человек и использовали паспортные данные для верификации Starlink в пользу россиян. После активации устройств они передавали реквизиты российскому куратору в обмен на деньги.

СБУ задокументировала деятельность обоих фигурантов и задержала их по местам жительства. В ходе обысков изъяли мобильные телефоны, с помощью которых они координировали свои действия.

Все 14 незаконно зарегистрированных систем Starlink СБУ заблокировала. Также правоохранители проверяют информацию о возможной незаконной регистрации еще более 40 терминалов.

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины – пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Подозреваемые находятся под стражей без права внесения залога. В случае доказательства вины им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Харькове правоохранители задержали двух агентов российских спецслужб, готовивших теракт против украинских военных. Речь идет о 25-летнем харьковчанине и его несовершеннолетнем сообщнице, которых завербовали представители РФ.