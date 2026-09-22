Россия атаковала Виннитчину: повреждены семь домов и школа
В результате сегодняшней атаки в двух общинах Винницкой области повреждены семь жилых домов и школа
Об этом сообщает начальница Винницкой ОВА Наталья Заболотная, передает RegioNews.
В домах выбило окна и повредило кровли. Также получили повреждения остекления в школе.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Напомним, в ночь на 22 сентября армия РФ совершила очередную массированную атаку на Украину. Зафиксировано попадание ракет и ударных БпЛА противника на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.
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