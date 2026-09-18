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18 сентября 2026, 13:26

До 19 400 гривен на зиму: кто из украинцев может получить одноразовую помощь

18 сентября 2026, 13:26
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Фото: information-hub.com.ua
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Уязвимые жители территорий, где ведутся или велись боевые действия, могут получить единовременную помощь в размере до 19 400 гривен на домохозяйство

Об этом сообщает общественная организация "Захист Держави", передает RegioNews.

Выплата предусмотрена в рамках программы Зимняя поддержка на весь отопительный сезон 2026/27 года.

Подать заявление можно с 1 сентября по 30 октября 2026 года, а выплату должны произвести до 30 ноября .

По словам юриста ОО "Захист Держави" Ярославы Гармаш, помощь могут получить:

  • пенсионеры с инвалидностью и одинокие получатели пенсий, нуждающихся в уходе;
  • получатели жилищных субсидий и льгот;
  • малообеспеченные семьи;
  • внутренне перемещенные лица;
  • многодетные семьи;
  • одинокие матери;
  • семьи, получающие помощь на детей-сирот, приемных детей или детей на попечении;
  • лица с инвалидностью с детства;
  • дети с инвалидностью;
  • лица без права на пенсию и государственную социальную помощь по уходу.

В некоторых случаях право на выплату можно подтвердить документами даже без получения регулярных социальных выплат. В частности, может потребоваться справка МСЭК или ВКК, удостоверение многодетной семьи или акт об одиноком проживании.

Заявление можно подать в территориальный орган Пенсионного фонда Украины или через ЦНАП.

Перед подачей заявления следует проверить, соответствует ли домохозяйство установленным критериям и какие документы необходимы для подтверждения права на помощь.

Напомним, ранее специалисты ОО "Захист Держави" рассказали о подводных камнях продажи авто "по доверенности". Ведь она только дает право пользования или представительства, но не передает право собственности. Полноценное изменение владельца происходит только после договора купли-продажи и перерегистрации в сервисном центре МВД.

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Украина финансирование выплаты зима Зимняя поддержка ГО Захист Держави юрист
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