До 19 400 гривен на зиму: кто из украинцев может получить одноразовую помощь
Уязвимые жители территорий, где ведутся или велись боевые действия, могут получить единовременную помощь в размере до 19 400 гривен на домохозяйство
Об этом сообщает общественная организация "Захист Держави", передает RegioNews.
Выплата предусмотрена в рамках программы Зимняя поддержка на весь отопительный сезон 2026/27 года.
Подать заявление можно с 1 сентября по 30 октября 2026 года, а выплату должны произвести до 30 ноября .
По словам юриста ОО "Захист Держави" Ярославы Гармаш, помощь могут получить:
- пенсионеры с инвалидностью и одинокие получатели пенсий, нуждающихся в уходе;
- получатели жилищных субсидий и льгот;
- малообеспеченные семьи;
- внутренне перемещенные лица;
- многодетные семьи;
- одинокие матери;
- семьи, получающие помощь на детей-сирот, приемных детей или детей на попечении;
- лица с инвалидностью с детства;
- дети с инвалидностью;
- лица без права на пенсию и государственную социальную помощь по уходу.
В некоторых случаях право на выплату можно подтвердить документами даже без получения регулярных социальных выплат. В частности, может потребоваться справка МСЭК или ВКК, удостоверение многодетной семьи или акт об одиноком проживании.
Заявление можно подать в территориальный орган Пенсионного фонда Украины или через ЦНАП.
Перед подачей заявления следует проверить, соответствует ли домохозяйство установленным критериям и какие документы необходимы для подтверждения права на помощь.
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