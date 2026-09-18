До 19 400 гривен на зиму: кто из украинцев может получить одноразовую помощь

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Уязвимые жители территорий, где ведутся или велись боевые действия, могут получить единовременную помощь в размере до 19 400 гривен на домохозяйство

Об этом сообщает общественная организация "Захист Держави", передает RegioNews.

Выплата предусмотрена в рамках программы Зимняя поддержка на весь отопительный сезон 2026/27 года.

Подать заявление можно с 1 сентября по 30 октября 2026 года, а выплату должны произвести до 30 ноября .

По словам юриста ОО "Захист Держави" Ярославы Гармаш, помощь могут получить:

пенсионеры с инвалидностью и одинокие получатели пенсий, нуждающихся в уходе;

получатели жилищных субсидий и льгот;

малообеспеченные семьи;

внутренне перемещенные лица;

многодетные семьи;

одинокие матери;

семьи, получающие помощь на детей-сирот, приемных детей или детей на попечении;

лица с инвалидностью с детства;

дети с инвалидностью;

лица без права на пенсию и государственную социальную помощь по уходу.

В некоторых случаях право на выплату можно подтвердить документами даже без получения регулярных социальных выплат. В частности, может потребоваться справка МСЭК или ВКК, удостоверение многодетной семьи или акт об одиноком проживании.

Заявление можно подать в территориальный орган Пенсионного фонда Украины или через ЦНАП.

Перед подачей заявления следует проверить, соответствует ли домохозяйство установленным критериям и какие документы необходимы для подтверждения права на помощь.

Напомним, ранее специалисты ОО "Захист Держави" рассказали о подводных камнях продажи авто "по доверенности". Ведь она только дает право пользования или представительства, но не передает право собственности. Полноценное изменение владельца происходит только после договора купли-продажи и перерегистрации в сервисном центре МВД.