Фото: ОО "Захист держави"

От колледжа – к университету, но без автоматического продления отсрочки. Выпускникам профессиональных колледжей стоит учитывать важный юридический нюанс: сам факт поступления в вуз еще не означает сохранение права на отсрочку от мобилизации

Какие документы необходимы и когда именно восстанавливается право на отсрочку – объясняет юрист Херсонской областной организации ОО "Захист Держави" Александр Король, передает RegioNews.

Распространена практика, когда выпускники профессиональных колледжей ошибочно считают, что статус абитуриента или сам факт подачи документов в высшее учебное заведение является основанием для автоматического продления отсрочки от призыва на военную службу. Согласно действующему законодательству, это утверждение не соответствует действительности, в связи с чем на этапе вступительной кампании возникает правовая неопределенность статуса человека.

Прекращение и возникновение права на отсрочку

Как отмечает юрист Александр Король, отсрочка, предоставленная человеку на период обучения в колледже, подлежит аннулированию с даты издания приказа об отчислении обучающегося в связи с завершением обучения и получением диплома. Период между изданием приказа об окончании обучения в колледже и приказа о зачислении в вуз определяется как промежуток времени, в течение которого человек не имеет официального статуса обучающегося.

Юридические риски переходного периода

В указанный период наличие заявления в электронном кабинете абитуриента, успешная сдача вступительных испытаний (НМТ/ЕВИ) или нахождение в рейтинговых списках не являются правовыми основаниями для освобождения от мобилизации. При отсутствии у человека других законных оснований для получения отсрочки (по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам или на основании бронирования) и при признании его годным к военной службе он подлежит призыву на общих основаниях. Новое право на отсрочку возникает исключительно после издания приказа ректора о зачислении человека в вуз.

Порядок сохранения и восстановления права на отсрочку

Соблюдение принципа последовательности получения образования

Необходимо обеспечить условие, при котором поступление в вуз предусматривает получение более высокого уровня образования по сравнению с ранее полученным (например, от уровня профессионального младшего бакалавра до бакалавра).

Получение подтверждающих документов

После успешного прохождения вступительных испытаний необходимо дождаться издания официального приказа о зачислении в вуз и сформировать справку обучающегося с помощью Единой государственной электронной базы по вопросам образования.

Оформление отсрочки

Военнообязанное лицо должно подать новое заявление о предоставлении отсрочки в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с добавлением подтверждающих документов по зачислению (лично или через специализированный электронный кабинет).

"Несоблюдение установленного порядка или ложная трактовка статуса абитуриента может привести к наступлению юридических последствий в виде призыва на военную службу. Гарантией соблюдения прав является исключительно последовательное получение образования и своевременное представление документов в уполномоченные органы после официального зачисления" , – подчеркивает юрист ОО "Захист Держави" Александр.

Нормативно-правовая база

Правовая основа для предоставления отсрочки соискателям образования, которые учатся по дневной или дуальной форме и получают уровень образования, который выше ранее полученный, регламентирована п. 1 ч. 3 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Порядок оформления отсрочки и исчерпывающий перечень необходимых документов утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 года № 560.

В ОО "Захист Держави" подчеркивают необходимость заблаговременно привести в порядок военно-учетные документы и строго соблюдать требования действующего законодательства до начала вступительной кампании, чтобы избежать правовых коллизий.

Напомним, ранее Харьковская ячейка ОО "Захист Держави" объясняла, зачем нужен статус лица с инвалидностью в результате войны, какие права он предоставляет и с чего начинать оформление после ранения, контузии или заболевания.