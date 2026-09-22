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По состоянию на утро 22 сентября в результате боевых действий и вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры зафиксированы частичные обесточивания потребителей в семи областях

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Без света осталась часть жителей в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Сумской и Черниговской областях. Восстановительные работы продолжаются везде, где это разрешает ситуация с безопасностью.

Кроме последствий вражеских атак, новые отключения вызвала непогода. Без электроснабжения остается ряд населенных пунктов в Днепропетровской, Киевской и Черниговской областях. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома граждан.

Применение ограничений 22 сентября не прогнозируется. Граждан просят, по возможности, экономно использовать электроэнергию в вечерние часы – с 16:00 до 22:00. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Напомним, в ночь на 22 сентября армия РФ совершила массированную атаку на Украину: запустила "Ониксы", "Искандеры", "Калибры" и более 200 дронов. Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА на 22 локациях.