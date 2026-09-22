Подарунок до 830-річчя: у Камені-Каширському відкрили інклюзивний спортмайданчик

Фото: ГО "Захист держави"

У Камені-Каширському відзначили 830-річчя міста. Однією з центральних подій святкування стало відкриття інклюзивного спортивного майданчика "STRONG WORKOUT" у міському парку

Про це розповіла громадська організація "Захист Держави", передає RegioNews.

На відкриття завітали керівник Офісу Президента Кирило Буданов, його заступниця Ірина Верещук, народні депутати Василь Вірастюк та Ірина Констанкевич.

Кирило Буданов привітав жителів міста та зазначив, що під час візиту побачив проблемні питання громади, які надалі намагатимуться вирішувати.

"Відкриття спортивного майданчика – лише один із перших кроків. Наступним має стати створення у Камені-Каширському ветеранського простору", – зазначив Буданов у коментарі Волинському осередку ГО "Захист Держави".

Ініціатива зі створення "STRONG WORKOUT" виникла близько двох років тому. Майданчик має сприяти залученню ветеранів до спорту, який є важливою складовою їхнього відновлення та реабілітації.

До реалізації проєкту долучилися Камінь-Каширська міська рада, Офіс Президента та Федерація стронгмену України. Василь Вірастюк, який є почесним президентом Федерації, подякував усім, хто допоміг втілити проєкт.

Під час святкування також говорили про підтримку ветеранів. На Камінь-Каширщині проживають понад три тисячі ветеранів, а тисячі жителів громади від початку повномасштабної війни стали на захист України.

До заходу долучилася команда Волинського осередку ГО "Захист Держави". Упродовж дня юрист Роман Квятковський консультував ветеранів та членів родин військовослужбовців, а психологиня Оксана Кондратюк провела для дітей арттерапевтичну майстерку.

Нагадаємо, влітку в Хмельницькій області провели яскравий тенісний фестиваль. Ініціювали його Камʼянець-Подільський районний осередок разом із Чернівецьким осередком ГО "Захист держави". Організатори зазначили, що головною метою було об'єднати молодь навколо спорту.