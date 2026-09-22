Мадяр заявил, что в Венгрии не будет хранилища для украинской нефти: Сибига отреагировал

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Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что при правительстве его партии "Тиса" в стране не будут строить хранилище для хранения украинских стратегических запасов нефти

Об этом пишет "Экономическая правда" со ссылкой на венгерское издание Nepszava, передает RegioNews.

Заявление прозвучало в ходе парламентского обсуждения соглашения о сотрудничестве между украинским "Нафтогазом" и венгерской энергетической компанией Mol. Документ предполагает изучение возможности хранения украинских стратегических запасов нефти в Венгрии.

По словам Мадяра, переговоры между Mol и "Нефтегазом" начались еще при предыдущем правительстве Викторе Орбане. Нынешнее правительство, однако, считает неприемлемым, что компания вела переговоры с украинской стороной без согласования с правительством.

Мадяр также сообщил, что говорил с главой Mol Жолтом Хернади и заявил о недопустимости таких действий. По его словам, компания должна учитывать интересы венгерского государства, владеющего 25% его акций.

В Mol подчеркнули, что о конкретном проекте пока речь не идет. Компания находится только на начальном этапе подготовки и изучает технические, финансовые, экологические, безопасные и регуляторные условия возможного хранения стратегических запасов. По оценке компании этот процесс может длиться годами.

В Mol также отметили, что сотрудничество с "Нефтегазом" соответствует международной практике, когда европейские государства помогают друг другу с размещением стратегических запасов нефти и других углеводородов. Компания уже хранит в Венгрии запасы, принадлежащие как странам ЕС, так и государствам вне Евросоюза.

На заявления венгерского премьера отреагировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Он заявил, что Киев удивлен заявлениями, которые ставят под сомнение сотрудничество украинских и венгерских энергетических компаний, закрепленное двусторонним меморандумом.

"Когда политика вмешивается в прагматический бизнес, ничего хорошего из этого не следует", - написал Сибига.

Глава МИД также заявил, что политика Будапешта в отношении Украины, по его мнению, хотя Виктора Орбана нет, его политика "обструкционизма и изоляционизма" продолжает преуспевать.

Как известно, в рамках переговоров карпатской восьмерки группа "Нафтогаз" подписала меморандум с компанией MOL о строительстве мощностей по хранению нефтепродуктов для нужд Украины на территории Венгрии вблизи украино-венгерской границы.

Напомним, Украина создала новый формат регионального сотрудничества Карпатской восьмерки (С8). Он должен усилить взаимодействие стран региона в области безопасности, энергетики и экономики. В формат С8 вошли Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, Австрия, Венгрия и Украина.