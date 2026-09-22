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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Около 09:20 во вражеский удар попал центр Херсона. Две женщины 56 и 55 лет получили обломочные ранения, контузии, а также взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы. Пострадавших доставили в больницу в среднем состоянии тяжести.

Около 09:50 оккупанты обстреляли образовательное учреждение в Центральном районе города. В результате этой атаки 56-летняя женщина получила взрывную травму, контузию и острую реакцию на стресс. Ей оказали медпомощь на месте и назначили амбулаторное лечение.

Напомним, в Днепре до четырех возросло число погибших в результате ночной вражеской атаки на предприятие.