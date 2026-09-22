В результате утренних ударов по Херсону пострадали три женщины
Утром 22 сентября российские оккупанты совершили несколько обстрелов Херсона
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херсонскую ОВА.
Около 09:20 во вражеский удар попал центр Херсона. Две женщины 56 и 55 лет получили обломочные ранения, контузии, а также взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы. Пострадавших доставили в больницу в среднем состоянии тяжести.
Около 09:50 оккупанты обстреляли образовательное учреждение в Центральном районе города. В результате этой атаки 56-летняя женщина получила взрывную травму, контузию и острую реакцию на стресс. Ей оказали медпомощь на месте и назначили амбулаторное лечение.
Напомним, в Днепре до четырех возросло число погибших в результате ночной вражеской атаки на предприятие.
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