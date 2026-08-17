На Волині чоловік прийшов до ТЦК із трьома коктейлями Молотова та вкусив поліцейського

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Ратнівський районний суд Волинської області виніс вирок чоловіку, який прийшов до районного ТЦК із трьома пляшками із легкозаймистою рідиною та погрожував підпалом. Під час затримання він чинив опір і вкусив поліцейського

Про це інформує ZAHID.NET із посиланням на вирок суду, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 31 жовтня 2025 року в селищі Ратне Ковельського району.

Близько 12:00 чоловік прийшов до районного ТЦК та СП із трьома скляними пляшками об'ємом 0,5 літра. У них була рідина з нафтопродуктами, а в горловинах – ганчірки, просочені легкозаймистою речовиною. Також він мав дві коробки сірників.

Працівники ТЦК повідомили поліцію, що до установи прийшов чоловік із коктейлем Молотова, поводиться неадекватно та погрожує кинути пляшку.

Після приїзду правоохоронців обвинувачений дістав лезо та приставив його до руки, погрожуючи порізати собі вени. Під час затримання чоловік чинив опір і вкусив одного з дільничних офіцерів за праву кисть.

У суді зловмисник провину не визнав. Він заявив, що приніс пляшки до ТЦК, оскільки хотів вчинити самопідпал через конфлікт із працівниками військкомату, а підпалювати будівлю не планував. Укус поліцейського, за його словами, стався випадково під час затримання.

Суд дослідив відеозаписи з бодікамери поліцейського. На них зафіксовано, як під час спілкування з правоохоронцями чоловік сказав, що "одного (...) спалити хотів". Водночас достатніх доказів того, що він намагався підпалити будівлю ТЦК, суд не знайшов і за цим обвинуваченням його виправдав.

Чоловіка визнали винним за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України – умисне заподіяння працівнику правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків. За це суд призначив йому два роки позбавлення волі.

Оскільки чоловік мав невідбуте покарання за попередніми вироками за крадіжки, остаточний термін склав три роки ув'язнення.

Нагадаємо, в Харкові чоловік на зупинці громадського транспорту напав на військових ТЦК. Це сталось, коли до нього підійшли, щоб перевірити документи. Троє працівників отримали різані рани – долоні, щоки, скроні, ключиці. Інцидент зафіксувала камера вуличного спостереження.

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