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17 августа 2026, 13:09

Во Львовской области двое подростков на мотоцикле влетели в бордюр и оказались в больнице

17 августа 2026, 13:09
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Фото: полиция
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ДТП произошло 16 августа около 23:40 в городе Хырев Самборского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На улице Сечевых Стрельцов 16-летний местный житель, управляя мотоциклом Kovi 250, не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в бордюр.

В результате столкновения травмировались сам водитель и его пассажир, 14-летний житель Самборского района. Обоих подростков госпитализировали.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, 16 августа в Ровенской области в результате столкновения мотоцикла с автомобилем травмировались 18-летний водитель и его 16-летняя пассажирка. Юноша не имел водительского удостоверения соответствующей категории, а мотоцикл не был зарегистрирован.

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