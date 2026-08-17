В Виннице из ставка вытащили тело женщины
Вечером 16 августа в Виннице произошла очередная трагедия на водоеме
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
В ставку на улице Синеводской местные жители заметили в воде человека без признаков жизни и вызвали экстренные службы.
Спасатели извлекли из воды тело 55-летней женщины и передали полиции.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.
Отмечается, что с начала лета это уже 24-й случай гибели на воде в Винницкой области.
Напомним, 9 августа в Полтаве из реки Ворскла водолазы вытащили тело 58-летнего мужчины. Погибший находился на дне реки на глубине около 4 метров.
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