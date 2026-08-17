Фото: ГСЧС

Вечером 16 августа в Виннице произошла очередная трагедия на водоеме

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В ставку на улице Синеводской местные жители заметили в воде человека без признаков жизни и вызвали экстренные службы.

Спасатели извлекли из воды тело 55-летней женщины и передали полиции.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Отмечается, что с начала лета это уже 24-й случай гибели на воде в Винницкой области.

Напомним, 9 августа в Полтаве из реки Ворскла водолазы вытащили тело 58-летнего мужчины. Погибший находился на дне реки на глубине около 4 метров.