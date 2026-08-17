Умерла Хейден Панеттьери – бывшая невеста Владимира Кличко и мать его дочери

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Американская актриса Хейден Панеттьери, известная по ролям в сериалах "Герои" и "Нэшвилл", умерла в возрасте 36 лет

О ее смерти сообщил представитель актрисы, а ее отец Скип Панеттьери обнародовал заявление для ABC News, передает RegioNews.

"С глубокой грустью мы делимся новостью о трагической смерти нашей любимой Хейден. Она была невероятным светом и силой природы, которая принесла безмерную любовь и радость всем, кто ее знал, – и миллионам людей, смотревших ее на экране", – говорится в заявлении отца.

Семья попросила уважать их частную жизнь и дать время пережить потерю.

Причина и обстоятельства смерти актрисы не разглашаются.

Панеттьери получила широкую известность благодаря роли Клер Беннет в сериале "Герои", а затем сыграла Джульетт Барнс в музыкальной драме "Нэшвилл". За последнюю роль она дважды номинировалась на премию "Золотой глобус". Также актриса снималась во франшизе "Крик".

Личная жизнь Панеттьері была связана с Украиной. В 2013 году она обручилась с украинским боксером Владимиром Кличко. В декабре 2014 года у пары родилась дочь Кая Евдокия. Однако в 2018 году Панеттьери и Кличко разошлись, а дочь осталась жить с отцом.

Напомним, в июне после тяжелой болезни скончался украинский режиссер и сценарист сербского происхождения Бата Недич. Ему было 64 года. Первый фильм он создал на Киностудии имени Александра Довженко в 1989 году.