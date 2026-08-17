Фото: полиция

ДТП произошло 16 августа около обеда на трассе Н-09 в селе Делово Раховского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Житель Ивано-Франковской области за рулем Volkswagen Passat во время обгона пересек сплошную полосу разметки и выехал на встречную полосу. Там он сначала столкнулся с автомобилем Opel Astra под управлением 45-летнего черновчанина, а затем – с ехавшей вслед за Opel Toyota RAV4. В салонах других двух авто находились семьи с детьми, однако они значительные травмы не получили.

Водители автомобилей были трезвыми.

В результате столкновения 55-летний водитель Volkswagen погиб на месте, а его 55-летнюю пассажирку с травмами госпитализировали.

По факту смертельной возбуждено уголовное производство. Правоохранители изъяли видеозапись с регистратора Toyota для выяснения всех обстоятельств аварии.

Напомним, 14 августа около 23:00 в Ровенской области 16-летний водитель "ВАЗа" насмерть сбил 26-летнюю беременную женщину . Ее ребенка тоже не удалось спасти. Несовершеннолетнего кормчего задержали.