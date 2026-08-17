11:38  17 августа
Авария с участием трех авто на Закарпатье: один водитель погиб, травмировалась женщина
09:46  17 августа
В Киеве военный в СЗЧ завладел чужим авто и выставил его на продажу
08:14  17 августа
Умерла Хейден Панеттьери – бывшая невеста Владимира Кличко и мать его дочери
UA | RU
UA | RU
17 августа 2026, 09:46

В Киеве военный в СЗЧ завладел чужим авто и выставил его на продажу

17 августа 2026, 09:46
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Киеве полицейские задержали 33-летнего военнослужащего, самовольно покинувшего часть. Мужчину подозревают в незаконном завладении автомобилем Citroën

Об этом информирует столичная полиция, передает RegioNews.

В полицию обратилась жительница Деснянского района и сообщила об исчезновении автомобиля, принадлежащего ее мужу.

Правоохранители установили, что владелец автомобиля, ныне защищающего Украину на фронте, попросил знакомого передать его жене ключи и свидетельство о регистрации транспортного средства. Тот поручил это другому мужчине, решившему воспользоваться ситуацией.

Сначала подозреваемый пользовался чужим автомобилем по своим делам, а впоследствии разместил в интернете объявление о его продаже, планируя заработать на нем.

Полицейские с помощью аналитиков сектора криминального анализа установили личность мужчины и его местонахождение. Им оказался 33-летний военнослужащий, находящийся в СЗЧ.

Правоохранители задержали подозреваемого и изъяли автомобиль. Машину вернули законному владельцу.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины – незаконное завладение транспортным средством. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве военный в СЗЧ убил соседа по хостелу. Во время ссоры 51-летний уроженец Запорожской области ударил кухонным ножом в сердце 34-летнего мужчину, который жил в хостеле всего два дня. От полученного ранения уроженец Киевской области скончался на месте.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев полиция авто мошенничество военный СОЧ
Обещала найти пропавших без вести живыми: в Черновцах псевдоволонтер обманула 5 семей
15 августа 2026, 12:24
В Киеве мошенники выманили у депутата первого созыва 31 800 долларов под видом "проверки СБУ"
14 августа 2026, 15:49
Квартиры продавали по два раза: в Киеве разоблачили мошенническую схему на 175 млн грн
14 августа 2026, 11:44
Все новости »
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
"Того мира больше нет": решения должны быть устремлены в будущее, а не в прошлое
17 августа 2026, 12:18
На Ровенщине мотоциклист без прав попал в ДТП: 16-летняя пассажирка была без шлема
17 августа 2026, 11:52
Российские оккупанты продвинулись на Донетчине – DeepState
17 августа 2026, 11:47
РФ атаковала микроавтобус и маршрутку в Херсоне: ранены двое водителей
17 августа 2026, 11:46
Авария с участием трех авто на Закарпатье: один водитель погиб, травмировалась женщина
17 августа 2026, 11:38
В Чернигове из-за обстрела пропал свет: поврежден объект энергетики
17 августа 2026, 11:26
Три взрывчатки и разведка авто военных: СБУ задержала агентку РФ в Одесской области
17 августа 2026, 11:15
Из-за обстрелов есть обесточивания в пяти областях, самая сложная ситуация – на Херсонщине
17 августа 2026, 10:57
Почти ₴1 млрд убытков: под Ужгородом в незаконной добыче ископаемых подозревают депутата
17 августа 2026, 10:54
Ракетный удар по Кривому Рогу: в больнице остаются пятеро раненых, один в тяжелом состоянии
17 августа 2026, 10:42
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Все публикации »
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »