В Киеве военный в СЗЧ завладел чужим авто и выставил его на продажу

Фото: Национальная полиция

Об этом информирует столичная полиция, передает RegioNews.

В полицию обратилась жительница Деснянского района и сообщила об исчезновении автомобиля, принадлежащего ее мужу.

Правоохранители установили, что владелец автомобиля, ныне защищающего Украину на фронте, попросил знакомого передать его жене ключи и свидетельство о регистрации транспортного средства. Тот поручил это другому мужчине, решившему воспользоваться ситуацией.

Сначала подозреваемый пользовался чужим автомобилем по своим делам, а впоследствии разместил в интернете объявление о его продаже, планируя заработать на нем.

Полицейские с помощью аналитиков сектора криминального анализа установили личность мужчины и его местонахождение. Им оказался 33-летний военнослужащий, находящийся в СЗЧ.

Правоохранители задержали подозреваемого и изъяли автомобиль. Машину вернули законному владельцу.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины – незаконное завладение транспортным средством. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве военный в СЗЧ убил соседа по хостелу. Во время ссоры 51-летний уроженец Запорожской области ударил кухонным ножом в сердце 34-летнего мужчину, который жил в хостеле всего два дня. От полученного ранения уроженец Киевской области скончался на месте.