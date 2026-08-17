"Того мира больше нет": решения должны быть устремлены в будущее, а не в прошлое

Я не уверен, что россияне пытались поразить именно книжный рынок на Почайне. Может, просто руки кривые

Я не уверен, что россияне пытались поразить именно книжный рынок на Почайне. Может, просто руки кривые

Уничтоженный книжный рынок на Почайне в Киеве. Фото: facebook.com/olena.orliuk.2025

Но его больше нет. Случайно или не случайно. Эпоха завершилась. Я здесь бывал регулярно с самого начала. Уже не помню, был ли это конец 80-х, или начало 90-х. Кроме последних лет, когда появились книжные магазины. Да и то бывало заходил порыться в старых книгах, которых нигде уже нет. И их уже не будет. Сгорели. В последние дни постоянно стоит в ушах фраза Одиссея: "Того мира больше нет". Наша война длится уже 12,5 лет – по порядку величины как путешествие Одиссея. Возврат назад в 2013 невозможен. Желание вернуться назад двигает нами при принятии многих малых и больших решений. В том числе на избирательных участках, при выборе места работы или направлении инвестирования. Чем быстрее мы осознаем, что того мира больше нет, тем качественнее будут наши решения, направленные вперед, а не назад. P.S. Говорят, старые букинистические ряды сохранились.

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