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Валерий Пекар Предприниматель, преподаватель бизнес-школ info@regionews.ua
17 августа 2026, 12:18

"Того мира больше нет": решения должны быть устремлены в будущее, а не в прошлое

17 августа 2026, 12:18
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Уничтоженный книжный рынок на Почайне в Киеве. Фото: facebook.com/olena.orliuk.2025
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Но его больше нет.

Случайно или не случайно.

Эпоха завершилась.

Я здесь бывал регулярно с самого начала. Уже не помню, был ли это конец 80-х, или начало 90-х. Кроме последних лет, когда появились книжные магазины. Да и то бывало заходил порыться в старых книгах, которых нигде уже нет. И их уже не будет. Сгорели.

В последние дни постоянно стоит в ушах фраза Одиссея: "Того мира больше нет". Наша война длится уже 12,5 лет – по порядку величины как путешествие Одиссея. Возврат назад в 2013 невозможен.

Желание вернуться назад двигает нами при принятии многих малых и больших решений. В том числе на избирательных участках, при выборе места работы или направлении инвестирования.

Чем быстрее мы осознаем, что того мира больше нет, тем качественнее будут наши решения, направленные вперед, а не назад.

P.S. Говорят, старые букинистические ряды сохранились.

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