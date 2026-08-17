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17 августа 2026, 13:34

Родственница экс-главы Хмельницкой МСЭК не задекларировала $540 тысяч в австрийском банке: дело уже в суде

17 августа 2026, 13:34
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего чиновника Министерства юстиции. Женщина не задекларировала $540 тысяч на счете в австрийском банке. Обвинительный акт был направлен в суд

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Речь идет о родственнице бывшей главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы.

В момент совершения правонарушения она возглавляла одно из управлений Центрально-Западного межрегионального управления Минюста в Хмельницком.

В ежегодной декларации за 2022 год должностная лицо не указала счет в одном из австрийских банков и средства, которые на нем хранились – $540 тысяч, что в то время составило более 19,5 млн грн.

Сейчас женщина уволена с должности, в органах юстиции она больше не работает.

В июне 2026 года следователи ГБР за взаимодействие с НАПК и САП сообщили экс-чиновнику о подозрении. Своей вины она не признает.

Экс-чиновнициы светит до двух лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Дело Крупы: что известно

В октябре 2024 года во время обысков у Татьяны Крупы дома и на рабочем месте изъяли 6 млн долларов наличными. Она пыталась выбросить через окно две сумки из 500 тыс. долларов.

По данным журналиста Юрия Бутусова, Крупа массово оформляла фиктивные инвалидности, в частности, для руководства прокуратуры Хмельницкой области. Это позволило должностным лицам получить из бюджета более 54 млн грн в виде незаконных соцвыплат.

После задержания ее поместили в СИЗО. В течение 11 месяцев суд семь раз пересматривал сумму залога, и только 4 сентября 2025 она получила возможность выйти на свободу под 20 млн грн.

Кроме украинского расследования, Крупа фигурирует по делу польских правоохранителей. В апреле 2025 года в Польше возбуждено уголовное производство против нее по факту легализации незаконно полученных средств.

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