Фото: Офис Генерального прокурора

Офис Генерального прокурора и детективы Бюро экономической безопасности разоблачили деятельность преступной организации, которая, по данным следствия, через сеть фиктивных предприятий и криптовалюту обналичивала безналичные средства

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Ежемесячный объем операций через так называемый "конвертационный центр" составил около 500 млн грн, а общий объем финансовых операций составил 23,5 млрд грн.

При процессуальном руководстве прокуроров ОГП детективы БЭБ установили, что преступная организация действовала с августа 2023 года по сентябрь 2026 года. В ее состав, по данным следствия, входило более 30 человек.

Участники имели четкое распределение обязанностей. Одни занимались поиском людей, на которых регистрировали фиктивные предприятия и ФЛП, другие вели бухгалтерию, управляли криптовалютными кошельками, организовывали обмен криптовалюты и обналичивали заказчикам.

По версии следствия, организаторы находили людей, которые находились в тяжелом материальном положении, и регистрировали на них предприятия и ФЛП. Фактически эти предприятия не осуществляли реальной деятельности.

На их счета поступали средства от реального бизнеса — якобы как оплата за товары или услуги. Таким образом, по данным правоохранителей, формировался безосновательный налоговый кредит и создавались условия для уклонения от налогов.

В дальнейшем безналичные средства переводили в криптовалюту Tether (USDT) и переводили на специально созданные криптогаманцы. После этого через сеть онлайн- и офлайн-обменников криптовалюту обменивали наличными.

Наличные денежные средства курьеры доставляли непосредственно заказчикам. За свои услуги участники схемы, по данным следствия, получали от 1,5 до 3,5% от суммы конвертации.

Для утаивания деятельности использовали VPN-сервисы, иностранные SIM-карты и более 30 закрытых Telegram-групп.

18 сентября детективы БЭБ провели 50 обысков по местам жительства участников организации и в офисных помещениях.

Правоохранители изъяли:

35 млн 569 тыс. 750 грн.;

1 млн 425 тыс. 878 долларов США;

647 тыс. 445 евро;

43 единицы компьютерной техники;

11 мобильных телефонов;

28 печатей фиктивных предприятий;

бухгалтерские документы по более чем 30 фиктивным компаниям.

Шестерым участникам преступной организации уже сообщили о подозрении.

Им инкриминируют участие в преступной организации, незаконные действия с документами на перевод, подлог документов для государственной регистрации юридических лиц и ФЛП, а также легализацию имущества, полученного преступным путем.

Подозрение объявлено по ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 200, ч. 1, 2 ст. 205-1 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Полтаве проверяют вероятную незаконную конвертацию более миллиарда гривен в наличные деньги. Речь идет о схеме при масштабной закупке беспилотников для военных за средства Полтавской общины.