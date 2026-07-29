От бюрократии к автоматизации: ветеранам хотят упростить установление инвалидности

Фото: ГО "Захист держави"

В Хмельницком обласном совете обсудили проблемы с которыми сталкиваются ветераны при установлении инвалидности и оформлении необходимых документов

Об этом сообщает общественная организация ГО "Захист Держави", передает RegioNews.

Участие в заседании приняли представители областной власти, органов юстиции, медицинской сферы, ТЦК и СП, общественных организаций и ветеранского сообщества.

Во время обсуждения глава Хмельницкого областного отделения ГО "Захист Держави" Оксана Каденко подчеркнула, что проблема носит комплексный характер и требует изменений не только в нормативном регулировании, но и в самой организации процесса и отношении к ветеранам.

Одним из ключевых предложений стало создание электронных автоматизированных процедур прохождения экспертной оценки.

"Ключевой инициативой нашей организации, которая должна решить проблему бюрократических проволочек и минимизировать "человеческий фактор", стало предложение подготовить официальное обращение в Минцифру Украины по разработке электронных автоматических процедур прохождения экспертной оценки с минимальной вовлеченностью ветерана", – отметили в ОО.

Инициативу подготовки обращения в Министерство цифровой трансформации Украины о разработке таких механизмов поддержали участники заседания и включили в итоговое решение.

Кроме вопросов ветеранской политики, во время встречи также обсудили приобретение гражданства Украины детьми, родившимися за границей в период полномасштабной войны.

В ГО "Захист Держави" отметили, что и дальше будут работать над внедрением решений, которые должны оказать государственные услуги для ветеранов более прозрачными, доступными и удобными.

Напомним, ранее Харьковская ячейка ГО "Захист Держави" объясняла, зачем нужен статус лица с инвалидностью в результате войны, какие права он предоставляет и с чего начинать оформление после ранения, контузии или заболевания.