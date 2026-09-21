В Ровенской области мужчина спал авто на четверть миллиона

Фото: Национальная полиция

В Ровенской области задержали мужчину, который поджег чужое авто. Ущерб оценили на четверть миллиона

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews .

Инцидент произошел в июне на одной из стоянок по улице Защитников Мариуполя. Человек подготовился заранее: он взял с собой полимерную бутылку с горючим веществом. Затем облил переднюю часть транспортного средства и зажигалкой поджег.

Полиция вовремя увидела пожар. Стражи порядка локализовали огонь и не допустили полного уничтожения авто. Впоследствии выяснилось, что поджог совершил 24-летний местный житель. Ущерб владелице кроссовера материального ущерба на сумму почти 223 тысячи гривен.

"Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Продолжается досудебное расследование", - говорят в полиции.

Напомним, что на Днепропетровщине у женщины сожгли авто полностью. Инцидент произошел в Центрально-Городском районе Кривого Рога. Мужчина поджег автомобиль прямо возле жилого дома.