"Культура Єднає": на Світязі відбувся фестиваль для ветеранів, військових та їхніх родин

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На Волині пройшов дводенний фестиваль "Культура Єднає", який об'єднав ветеранів, військовослужбовців, їхні родини та всіх охочих навколо спорту, української культури й спільного дозвілля

Про це повідомила громадська організація "Захист Держави", передає RegioNews.

У межах заходу ГО створила спеціальний простір для підтримки ветеранів і військових. Для відвідувачів організували спортивні активності, майстер-класи, юридичні консультації та сімейні розваги.

Учасники могли долучитися до змагань на катамаранах, петанку, корнхолу, дартсу, стрільби з лука, занять зі стретчингу, пройти квест, відвідати дитячу локацію та Мапу Єдності, а також скуштувати традиційні світязькі смаколики.

Фестиваль організували громадські організації "Жіноча опора"та "Союз українок". Співорганізатором заходу виступила Волинська обласна рада, а генеральним партнером стала ГО "Захист Держави".

Нагадаємо, в Україні планують зробити День вишиванки державним святом. Міністерство культури та Верховна Рада розпочали роботу над відповідним законопроєктом. Саме з такою ініціативою в травні цього року виступила ГО "Захист Держави".