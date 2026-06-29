День вышиванки планируют сделать государственным праздником после инициативы ОО "Захист Держави"

Фото: ГО Захист держави

В Украине планируют сделать День вышиванки государственным праздником. Министерство культуры и Верховная Рада начали работу над соответствующим законопроектом, сообщили в общественной организации "Захист Держави".

Именно с такой инициативой, напомним, в мае этого года выступила "Захист Держави" – по всей Украине ОО собрала более 13,4 тыс. подписей под обращением к парламенту. Эта акция проходила в 30 городах и во всех офисах организации. Поддержали инициативу вместе со многими украинцами также военные, ветераны и ветеранки, волонтеры, деятели культуры, региональные лидеры, местные блогеры. Обращение с подписями по результатам акции организация направила Главе Верховной Рады Руслану Стефанчуку и профильному парламентскому Комитету по вопросам гуманитарной и информационной политики.

"Политика в отношении государственных праздников и памятных дней должна быть систематизированной, целостной и сбалансированной. В связи с этим информируем вас, что Министерство культуры Украины создало рабочую группу для разработки проекта Закона Украины о государственных праздниках и других памятных днях, который должен охватить наиболее значимые памятные дни украинского календарного цикла. Народные депутаты Украины – члены Комитета принимают участие в деятельности упомянутой рабочей группы. В комплексном законопроекте о государственных праздниках и других памятных днях планируется предусмотреть День вышиванки, который ежегодно будет приходиться на третий четверг мая", – отметил народный депутат, председатель Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев в ответе на инициативу ОО "Захист Держави".

Он добавил, что День вышиванки является важным праздником, ведь вышитая рубашка выступает символом украинской идентичности, олицетворением нашей культурной стойкости, единства и преданности общим традициям.

Напомним, ранее во Франковске открыли специальный ящик "Письма надежды", где каждый может написать слова поддержки людям, пропавшим без вести или находящимся в плену. Ящик расположен возле Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко.