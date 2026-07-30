Более 100 участников и 15 команд: в Киеве провели чемпионат по практической стрельбе

Фото: ГО "Захист держави"

В Киеве прошел чемпионат ФСО "Динамо" Украины по практической стрельбе среди сборных команд правоохранительных органов, спасательных и других специальных служб

Об этом сообщает общественная организация ГО "Захист Держави", передает RegioNews.

Мероприятие состоялось при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины, а партнером соревнований выступила Киевская областная ячейка ГО "Захист Держави".

В чемпионате приняло участие 15 команд и более 100 представителей силовых структур. На специально подготовленных стрелковых рубежах участники соревновались в точности, скорости и способности эффективно действовать в условиях, требующих высокой концентрации и оперативного принятия решений.

Практическая стрельба является не только спортивной дисциплиной, но и важной составляющей профессиональной подготовки военнослужащих, стражей порядка и спасателей. Такие соревнования позволяют совершенствовать навыки, необходимые при выполнении служебных задач.

"Киевская областная ячейка ГО "Захист Держави" является партнером Киевской городской организации ФСО "Динамо" Украины. Для нас важна поддержка таких мероприятий, ведь это вклад в развитие профессионального сообщества людей, которые ежедневно отвечают за безопасность государства и граждан", – отметил председатель Киевской областной ячейки ГО "Захист Держави" Руслан Майструк.

Он добавил, что организация и дальше будет поддерживать инициативы ФСО "Динамо" Украины и присоединяться к мерам, направленным на развитие профессиональной подготовки представителей силовых структур.

Напомним, в Ковеле Волынской области завершился Фестиваль бочи, объединивший ветеранов войны, участников боевых действий и спортсменов с инвалидностью из разных регионов Украины. В течение трех дней за награды боролись более 60 спортсменов, соревновавшихся как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах.