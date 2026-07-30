От идеи к гранту: в Тернополе проведут практическую проектную лабораторию

Фото: ГО "Захист держави"

Команды территориальных общин области принять участие в практической проектной лаборатории "Грантовые возможности для развития общин: от идеи до успешного проекта"

Об этом информирует Тернопольская областная ячейка ГО "Захист Держави", передает RegioNews.

Отмечается, что обучение продлится с 4 по 6 августа в Тернополе.

В течение трех дней участники вместе с опытными экспертами будут работать над собственными проектными идеями, будут изучать принципы подготовки грантовых заявок и получат практические рекомендации по их дальнейшей доработке и представлению на конкурсы.

К участию приглашают команды территориальных общин Тернопольской области в составе трех представителей органов местного самоуправления, коммунальных учреждений, специалистов по развитию общин, проектных менеджеров и представителей общественного сектора.

После завершения обучения участники будут иметь сформированную проектную идею, логико-структурную модель проекта, дерево проблем и целей, предыдущий бюджет, экспертные рекомендации по усовершенствованию грантовой заявки, а также сертификат об участии.

Экспертами программы станут проектные менеджеры и грантрайтеры Ирина Скуратко и Роман Гловацкий.

Основным критерием отбора есть готовность команды работать над реальной проектной идеей и реализовать ее после завершения обучения.

Регистрация на участие проходит до 31 июля. Организаторы отмечают, что количество мест ограничено.

Напомним, ранее в Кривом Роге состоялся круглый стол для ветеранов и военнослужащих, задумывавшихся о предпринимательстве. Событие организовал Криворожский районный центр ГО "Захист Держави". Ветераны-предприниматели поделились собственным опытом, что послужило толчком к открытию бизнеса и с какими трудностями столкнулись.