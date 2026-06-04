На Волыни мужчина обманул людей на несколько миллионов

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На Волыни судят мужчину, обманувшего людей на большую сумму. Он присвоил себе более 2,3 миллиона гривен

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

Как выяснилось, мужчина обещал помочь продать или купить автомобиль. Однако в результате он присвоил себе деньги. Известно, что пострадали из-за его действий по меньшей мере 13 человек. В общей сложности он "заработал" более 2,3 миллиона гривен.

Одному из клиентов мужчина обещал помочь продать автомобиль. Однако он брал деньги и исчезал. Иногда распоряжался автомобилями клиентов по своему усмотрению. Пока мужчина под домашним арестом.

"Действия обвиняемого квалифицированы, как незаконные завладения транспортными средствами, а также мошенничества, в том числе нанесшие значительный ущерб потерпевшим (ч. 3 ст. 289, ч.ч. 1,2,3 ст. 190 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее в Киеве 20-летний парень выманил деньги из студентки из Одессы. Большая часть похищенных средств была выплата семье погибшего военнослужащего ВСУ.