Фото: Национальная полиция

Человек использовал поддельный документ и банковский терминал, чтобы присваивать деньги иностранцев. Теперь ему грозит заключение

Об этом сообщает Национальная полиция, передает RegioNews.

55-летний житель Киевской области зарегистрировал фейковую гостиничную фирму в одном из городов Хмельницкой области. Он также арендовал помещение, открыл банковский счет и установил POS-терминал.

После этого мошенник получал от неизвестных лиц реквизиты карт жителей Сингапура и Гонконга. С помощью арендованного терминала он провел транзакции на сумму более 2,3 миллионов гривен.

Банк заметил подозрительные сделки и заблокировал 700 тысяч гривен. Однако злоумышленник успел снять через банкоматы и перечислить на другие карты более 1,6 миллиона гривен.

"Полицейские сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) в редакции Уголовного кодекса Украины, действующей по состоянию на 11.01.2019. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее в Закарпатье разоблачили хакеров, которые использовали вредоносное программное обеспечение для похищения конфиденциальной информации и документов, после чего потребовали выкуп за их возврат или неразглашение.