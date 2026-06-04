На Волині чоловік ошукав людей на кілька мільйонів

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На Волині судять чоловіка, який обманув людей на велику суму. Він привласнив собі понад 2,3 мільйона гривень

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Як з'ясувалось, чоловік обіцяв допомогти продати чи купити автомобіль. Проте в результаті він привласнив собі гроші. Відомо, що постраждали через його дії щонайменше 13 людей. Загалом він "заробив" понад 2,3 мільйона гривень.

Одному з клієнтів чоловік обіцяв допомогти продати авто. Проте він брав гроші та зникав. Інколи розпоряджався автомобілями клієнтів на власний розсуд. Наразі чоловік під домашнім арештом.

"Дії обвинуваченого кваліфіковані, як незаконні заволодіння транспортними засобами, а також шахрайства, в тому числі що завдали значної шкоди потерпілим (ч. 3 ст. 289, ч.ч. 1,2,3 ст. 190 КК України)", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше у Києві 20-річний хлопець виманив гроші зі студентки з Одеси. Більша частина викрадених коштів була виплатою родині загиблого військовослужбовця ЗСУ.