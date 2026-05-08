08 мая 2026, 16:57

В Киеве запустили мощный дизель-комплекс для критических объектов

Фото: kyivcity.gov.ua
В столице реализуют масштабный план энергостойкости, ключевым элементом которого стал новый дизельный энергокомплекс мощностью более 5 МВт

Об этом сообщает КГГА, передает RegioNews .

"В Киеве продолжается активная фаза реализации мероприятий плана энергоустойчивости. Работы ведутся по основным направлениям – восстановление поврежденной инфраструктуры, инженерно-техническая защита объектов, развитие когенерации, резервное питание критической инфраструктуры и создание резервной системы теплоснабжения", – отметил и.о. первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он заявил, что город будет увеличивать объемы и средства резервного энергоснабжения, в том числе за счет дизельных комплексов.

"Киев внедряет все возможные варианты и решения для обеспечения дополнительных мощностей. Это комплексный подход, в рамках которого мы применяем различные, при этом эффективные и проверенные технические и технологические модели", — подчеркнул Пантелеев.

Напомним, что в апреле президент Украины рассказал, что правительство проверяет работу с объектами энергетики и инфраструктуры.

Речь идет о критических объектах для прохождения следующей зимы.

зима подготовка дизельное топливо
