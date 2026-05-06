В Киеве студенты колледжа организовали наркобизнес

Фото: Национальная полиция

В столице у двух студентов нашли наркотики. Оказалось, что они сделали на этом бизнес.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, 16-летняя девушка и ее 19-летний парень являются студентами одного из столичных колледжей. Они купили запрещенные вещества и фасовали их в съемном доме. В общей сложности у них нашли около 5 килограммов PVP на сумму более 3 миллионов гривен.

Студентам сообщили о подозрении. Девушка находится под домашним арестом, а парень – под стражей.

Напомним, что во Львове задержан 36-летний мужчина. Оказалось, что он продавал наркотики.