13:30  08 травня
Інфляція в Україні зросла: що стало дорожче, а що подешевшало
11:45  08 травня
У Запоріжжі військовий влаштував стрілянину біля магазину: двоє поранених
08:22  08 травня
На Київщині потяг на смерть збив 70-річну жінку: що відомо
UA | RU
UA | RU
08 травня 2026, 18:55

На Волині торгували інвалідністю для ухилянтів

08 травня 2026, 18:55
Читайте также на русском языке
Фото: прокуратура
Читайте также
на русском языке

У Волинській області будуть судити організаторів схеми щодо встановлення ухилянтам групи інвалідності. Відомо, що серед учасників схеми була працівниця Волинської обласної клінічної лікарні

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

47-річна жителька міста Ковель організувала схему. Вона залучила медпрацівницю та ще одного спільника. Зловмисники вимагали та одержали неправомірну вигоду в розмірі 8 000 доларів США від чоловіка за оформлення фіктивних медокументів. Очікувалось, що згодом він зможе оформити інвалідність.

Після отримання грошей зловмисників затримали. Їм повідомлено про підозру у вчиненні зловживання впливом за попередньою змовою групою осіб.

"Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у виді тримання під вартою та про накладення арешту на майно", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, у столиці будуть судити організовану злочинну групу. Організатором виявився адвокат. Зловмисники заробляли на фальшивих документах.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ухилення від мобілізації підробка прокуратура
На Рівненщині чоловік "прикинувся" вчителем, щоб не мобілізуватись
07 травня 2026, 16:35
На Запоріжжі комбат вимагав з військових по 200 тисяч за "лояльне ставлення"
06 травня 2026, 19:20
У Києві студенти коледжу організували наркобізнес
06 травня 2026, 16:10
Всі новини »
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
На Харківщині судитимуть керівництво та персонал аптек за збут кодеїну
08 травня 2026, 18:58
У Коростені загиблий у ДТП юнак став донором для чотирьох людей
08 травня 2026, 18:35
Апеляція підтвердила вирок: ексочільник Нікопольської РДА сяде на 7 років за крадіжку 4,3 млн грн
08 травня 2026, 18:16
У Дніпрі агента РФ засудили до 15 років за диверсію на Укрзалізниці
08 травня 2026, 17:58
На Рівненщині чоловік через ревнощі накинувся на дружину з ножем
08 травня 2026, 17:35
СБУ вивела з ладу ключову установку на одному з найбільших НПЗ Росії
08 травня 2026, 17:21
У Києві запустили потужний дизель-комплекс для критичних об’єктів
08 травня 2026, 16:57
Втратило маму через вогонь: у зоні відчуження ДСНСники врятували лосеня
08 травня 2026, 16:46
У Тернополі загорівся бар колишнього мера
08 травня 2026, 16:35
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Сергій Фурса
Віктор Шлінчак
Всі блоги »