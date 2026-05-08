На Волині торгували інвалідністю для ухилянтів

У Волинській області будуть судити організаторів схеми щодо встановлення ухилянтам групи інвалідності. Відомо, що серед учасників схеми була працівниця Волинської обласної клінічної лікарні

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.

47-річна жителька міста Ковель організувала схему. Вона залучила медпрацівницю та ще одного спільника. Зловмисники вимагали та одержали неправомірну вигоду в розмірі 8 000 доларів США від чоловіка за оформлення фіктивних медокументів. Очікувалось, що згодом він зможе оформити інвалідність.

Після отримання грошей зловмисників затримали. Їм повідомлено про підозру у вчиненні зловживання впливом за попередньою змовою групою осіб.

"Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у виді тримання під вартою та про накладення арешту на майно", - повідомили в прокуратурі.

