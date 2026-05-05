У Луцьку чиновник "заробив" 30 тисяч доларів на документах для видобутку надр

У Волинській області затримали чиновника, коли він отримував хабар. Йшлось про документи, які надавали дозвіл для видобутку надр

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, чиновник діяв через посередника. Він отримав від представника підприємства 30 тисяч доларів. За ці гроші він забезпечив виготовлення і видачу документів про відсутність об’єктів культурної спадщини на території піщаного кар’єру в Луцькому районі. Ці документи були потрібні для подальшого отримання дозволу на користування надрами.

Правоохоронці затримали чиновника одразу після отримання грошей. Наразі суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

"За процесуального керівництва Луцької окружної прокуратури повідомлено про підозру заступнику начальника одного з відділів Луцької міської ради у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України)", - повідомили в прокуратурі.

