11:48  05 травня
На Львівщині легковик влетів під фуру: авто зім'яло вщент
10:50  05 травня
У Тернополі судитимуть 60-річного чоловіка за зґвалтування 14-річного хлопця
10:24  05 травня
У Києві чоловік лякав працівницю ТРЦ вибухівкою: його затримали
UA | RU
UA | RU
05 травня 2026, 14:30

У Луцьку чиновник "заробив" 30 тисяч доларів на документах для видобутку надр

05 травня 2026, 14:30
Читайте также на русском языке
Фото: прокуратура
Читайте также
на русском языке

У Волинській області затримали чиновника, коли він отримував хабар. Йшлось про документи, які надавали дозвіл для видобутку надр

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, чиновник діяв через посередника. Він отримав від представника підприємства 30 тисяч доларів. За ці гроші він забезпечив виготовлення і видачу документів про відсутність об’єктів культурної спадщини на території піщаного кар’єру в Луцькому районі. Ці документи були потрібні для подальшого отримання дозволу на користування надрами.

Правоохоронці затримали чиновника одразу після отримання грошей. Наразі суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

"За процесуального керівництва Луцької окружної прокуратури повідомлено про підозру заступнику начальника одного з відділів Луцької міської ради у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України)", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше НАБУ і САП викрили злочинну групу. Чиновник разом зі спільниками заволодів майже 20 мільйонами. Відомо, що йшлось про програму щодо надання житла для ВПО.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
хабар прокуратура Волинська область
У Львові військовий "працевлаштовував" бажаючих за хабарі
04 травня 2026, 21:35
В Одесі гуманітарку, яку мали роздати людям, продавали на ринку
04 травня 2026, 13:29
Справа про $110 тисяч хабаря: ВАКС обрав запобіжний захід адвокату
01 травня 2026, 19:43
Всі новини »
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
На Полтавщині чоловік загинув у власному будинку
05 травня 2026, 17:15
Масований удар по передмістю Харкова: пошкоджено щонайменше 50 будинків
05 травня 2026, 16:58
На Київщині ухилянтам продавали бронювання: організатором виявився посадовець
05 травня 2026, 16:45
Спецоперація СБУ, ДБР та поліції: по всій країні ліквідували ще 5 каналів втечі "ухилянтів”
05 травня 2026, 16:40
Сергій Тігіпко отримав нову роль у команді Буданова
05 травня 2026, 15:59
Виїзд за кордон на чужому авто: що потрібно знати
05 травня 2026, 15:57
Офіс Генпрокурора вручив підозру народному депутату IX скликання
05 травня 2026, 15:47
СБУ і Сили оборони уразили ключові нафтооб'єкти в Ленінградській області РФ
05 травня 2026, 15:44
Мобілізація та відстрочки від служби: які нові правила
05 травня 2026, 15:30
Санкції через "плівки Міндіча": ексочільник ОП Андрій Богдан зробив заяву
05 травня 2026, 15:06
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Всі публікації »
Микола Княжицький
Геннадій Друзенко
Валерій Чалий
Всі блоги »