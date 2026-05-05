Зеленский заявил об ударе ракетами "Flamingo" по заводу в Чебоксарах

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение на расстоянии более 1,5 тыс. км российского завода в Чебоксарах. Для удара были применены украинские крылатые ракеты

Об этом глава государства написал в Фейсбуке.

По его словам, украинские дальнобойные санкции продолжают совершенно справедливо действовать в ответ на российские удары.

"Прошлой ночью были боевые пуски крылатых ракет F-5 Flamingo в рамках операции Вооруженных Сил Deep Strike по нескольким целям врага, в том числе по объектам военно-промышленного комплекса в Чебоксарах", – отметил Зеленский.

В частности, украинские "фламинго" преодолели расстояние более 1500 километров.

Как отметил президент, на пораженном военном производстве производились системы релейной защиты, автоматики, низковольтной аппаратуры. Завод снабжал элементы навигации для российского ВМФ, ракетостроительной отрасли, авиации и бронетехники.

"Все то, что россияне применяют в войне против нас – против Украины. Россия должна кончать свою войну и переходить к реальной дипломатии. Мы свое предложение сделали", – подчеркнул глава государства.

Напомним, недавно украинские военные ударили по российской нефтеперекачивающей станции возле города Пермь. Речь идет о станции, принадлежащей АО "Транснефть". Это стратегически важный хаб магистральной нефтетранспортной системы россиян.

