05 мая 2026, 13:36

Зеленский заявил об ударе ракетами "Flamingo" по заводу в Чебоксарах

Скриншот с видео
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение на расстоянии более 1,5 тыс. км российского завода в Чебоксарах. Для удара были применены украинские крылатые ракеты

Об этом глава государства написал в Фейсбуке, передает RegioNews.

По его словам, украинские дальнобойные санкции продолжают совершенно справедливо действовать в ответ на российские удары.

"Прошлой ночью были боевые пуски крылатых ракет F-5 Flamingo в рамках операции Вооруженных Сил Deep Strike по нескольким целям врага, в том числе по объектам военно-промышленного комплекса в Чебоксарах", – отметил Зеленский.

В частности, украинские "фламинго" преодолели расстояние более 1500 километров.

Как отметил президент, на пораженном военном производстве производились системы релейной защиты, автоматики, низковольтной аппаратуры. Завод снабжал элементы навигации для российского ВМФ, ракетостроительной отрасли, авиации и бронетехники.

"Все то, что россияне применяют в войне против нас – против Украины. Россия должна кончать свою войну и переходить к реальной дипломатии. Мы свое предложение сделали", – подчеркнул глава государства.

Напомним, недавно украинские военные ударили по российской нефтеперекачивающей станции возле города Пермь. Речь идет о станции, принадлежащей АО "Транснефть". Это стратегически важный хаб магистральной нефтетранспортной системы россиян.

Зеленский РФ Украина война Завод ракеты Фламинго
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
