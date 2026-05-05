"Было скучно": в Ровно 12-летняя девушка танцевала у мемориала Героям

В Ровно полицейские установили 12-летнюю девушку, танцевавшую у портретов погибших военных на Майдане Незалежности

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 2 мая. Правоохранители обнаружили видео во время мониторинга соцсетей.

Девушку вместе с матерью пригласили в отделение и провели профилактическую беседу. Она объяснила, что сняла видео "от скуки" и не задумывалась над местом.

На мать был составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Как известно, видеоролик накануне распространил телеграмм-канал "Ровно 1283". На нем видно, как девочка танцует под российский трек недалеко от инсталляции, посвященной павшим воинам в центре Ровно.

