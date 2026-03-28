В Луцке пьяный водитель влетел в дорожный знак и скрылся: его разыскали

В Луцке ночью 28 марта произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нетрезвого водителя, который после аварии покинул место происшествия

Об этом сообщила Патрульная полиция Волынской области, передает RegioNews.

Отмечается, что водитель автомобиля Nissan Rogue совершил наезд на дорожный знак, указывающий объезд препятствия вправо, после чего уехал с места ДТП.

Впоследствии мужчину удалось разыскать с помощью городских камер видеонаблюдения. В ходе общения инспекторы обнаружили у него явные признаки алкогольного опьянения, однако водитель отказался проходить осмотр в установленном законом порядке.

На 32-летнего водителя патрульные составили административные материалы сразу по нескольким статьям КУпА. В частности по:

управление в состоянии опьянения или отказ от осмотра,

нарушение ПДД,

оставление места ДТП и повреждение дорожных сооружений

