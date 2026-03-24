В Днепре 17-летний водитель Tesla на огромной скорости "влетел" в здание и авто
Авария произошла вечером 23 марта по улице Гоголя. Водитель Tesla не справился с управлением
Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.
Водитель автомобиля Tesla не выбрал безопасную скорость движения. В результате он столкнулся со зданием и припаркованным рядом Volkswagen. В результате ДТП и автомобили, и здание повреждены.
Патрильные выяснили, что водителем был 17-летний парень. На него составили протокол и за нарушение ПДД, и за вождение авто без водительского удостоверения.
Напомним, ранее на Закарпатье автомобиль въехал в дом . Водитель Volkswagen не справилась с управлением. Кроме женщины в автомобиле находились трое пассажиров, двое из которых дети 11 и 14 лет. В результате столкновения травмировались все четверо.
