Военный с Кировоградщины проведет 15 лет за решеткой за работу на вражескую разведку

В Кировоградской области суд вынес суровый приговор агенту ФСБ, который сливал врагу секретную информацию о минных полях и расположении военных объектов в трех областях Украины

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Прокуроры доказали, что в мае 2025 года мужчину через Telegram завербовал представитель ФСБ РФ. Осужденный имел наркотическую зависимость и согласился сотрудничать с врагом за денежное вознаграждение.

В течение нескольких месяцев он передавал оккупантам разведданные о штатной структуре и боевых распоряжениях подразделений ВСУ, места дислокации учебных центров и военных объектов в Кропивницком, Черкассах и Днепропетровщине. Также информатор "сливал" координаты пунктов управления, графики перемещения личного состава и карты минирования позиций на линии боевого столкновения.

За выполненные задания агент получил более 4 тыс. долларов в криптовалюте, которые тратил на психотропные вещества.

Во время задержания и обысков стражи порядка изъяли наркотики, а также технику с доказательствами его сотрудничества с РФ.

