27 марта 2026, 01:14

Масштабное ДТП на Житомирщине: столкнулись семь автомобилей, среди пострадавших – дети

27 марта 2026, 01:14
Фото: полиция
Массовое ДТП произошло днем 25 марта на 142 км трассы Киев – Ковель – Ягодин

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На трассе столкнулись семь автомобилей, из-за чего движение было перекрыто до утра следующего дня.

Предварительно, сначала столкнулись Škoda Karoq и Hyundai Santa Fe. От удара Hyundai выбросило на встречную полосу, где он врезался в Subaru Outback.

Впоследствии в ДТП попали два грузовика: водитель фуры DAF пытался избежать столкновения с разбитыми авто впереди и резко затормозил, после чего в другой грузовик, Scania, врезалась легковушка Škoda Octavia. Последним участником аварии стал кроссовер BYD, влетевший в ту же самую Škoda Octavia.

В результате аварии травмы получили пять человек. Среди них двое детей – 7-летний мальчик и 6-летняя девочка из Škoda Octavia. Также помощь медиков понадобилась 43-летнему водителю Škoda Karoq и 58-летней пассажирке Subaru. Всем оказали медицинскую помощь без госпитализации. В хирургическое отделение доставили 38-летнего водителя грузовика Scania.

Правоохранители выясняют все причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, в Ровенской области правоохранители разыскали водительницу, которая сбила известного среди местных жителей и в соцсетях оленя Бориса, и скрылась с места ДТП.

