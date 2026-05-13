В Херсонской области осудили пособника окупантов, который интегрировал украинский лицей в систему образования РФ

Фото: Офис Генерального прокурора

Жителя Херсона признали виновным в коллаборационной деятельности и пособничестве государству-агрессору. Суд назначил ему 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом заниматься образовательной и воспитательной деятельностью сроком 15 лет

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Прокуроры доказали, что во время временной оккупации Херсона мужчина добровольно согласился сотрудничать с оккупационными властями и возглавил незаконно созданный оккупантами "Херсонский профессиональный лицей связи и полиграфии", сформированный на базе захваченного украинского профессионального лицея.

В должности так называемого директора он организовал работу псевдоучебного заведения по стандартам РФ, поддерживал интеграцию лицея в российскую систему образования и убеждал коллектив переходить на российские образовательные стандарты.

Такими действиями осужденный способствовал реализации политики государства-агрессора на временно оккупированной территории и действовал в ущерб интересам Украины.

