В Харьковской области идентифицировали росгвардейца, который пытал местного судью

Фото: Офис Генерального прокурора

Правоохранители заочно сообщили о подозрении 32-летнему командиру подразделения Росгвардии, причастному к пыткам судьи одного из местных судов Харьковщины во время оккупации области

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, в июне 2022 года оккупанты пытались заставить судью сотрудничать с оккупационными властями. Мужчину похищали, возили в застенки в здании райотдела полиции, избивали, угрожали оружием и требовали поддержать оккупационный режим.

Во время одного из нападений российские военные ворвались в квартиру потерпевшего, избили его и ограбили квартиру.

"Отобрав у меня паспорта, эти оккупанты сказали, что внесли меня в списки невыездных, которые будут в военных и на их блокпостах. Мол, если я попытаюсь скрыться из города, то меня поймают, бросят в подвал или расстреляют сразу на месте", - рассказал потерпевший.

Впоследствии судью вывезли на дачу, где снова пытали, стреляли над головой и угрожали расправой.

Русскому военному инкриминируют нарушение законов и обычаев войны.

Напомним, что в Николаевской области идентифицировали российского военного , который во время временной оккупации Снигиревской общины жестоко пытал 44-летнего жителя села Павловка.