15:28  28 березня
Спалах кору на Прикарпатті: що заборонять і кого це стосується
14:13  28 березня
У Луцьку п'яний водій влетів у дорожній знак і втік: його розшукали
11:11  28 березня
У Дніпрі під час обстрілу пошкоджено історичну будівлю майже 100-річної давності
28 березня 2026, 14:13

У Луцьку п'яний водій влетів у дорожній знак і втік: його розшукали

28 березня 2026, 14:13
Фото: Патрульна поліція Волинської області
У Луцьку вночі 28 березня сталася дорожньо-транспортна пригода за участі нетверезого водія, який після аварії залишив місце події

Про це повідомила Патрульна поліція Волинської області, передає RegioNews.

Зазначається, що водій автомобіля Nissan Rogue здійснив наїзд на дорожній знак, що вказує об’їзд перешкоди праворуч, після чого поїхав із місця ДТП.

Згодом чоловіка вдалося розшукати за допомогою міських камер відеоспостереження. Під час спілкування інспектори виявили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння, однак водій відмовився проходити огляд у встановленому законом порядку.

На 32-річного керманича патрульні склали адміністративні матеріали одразу за кількома статтями КУпА. Зокрема за:

  • керування у стані сп'яніння або відмову від огляду,
  • порушення ПДР,
  • залишення місця ДТП та пошкодження дорожніх споруд.

Нагадаємо, в Дніпрі 17-річний водій Tesla на величезній швидкості "влетів" в будівлю та авто. Аварія сталась ввечері 23 березня на вулиці Гоголя. Підліток не впорався з керуванням. На нього склали протокол і за порушення правил дорожнього руху, і за керування авто без водійського посвідчення.

ДТП патрульна поліція ПДР алкоголь Луцьк Волинська область водій
Масштабна ДТП на Житомирщині: зіткнулися сім автомобілів, серед постраждалих – діти
27 березня 2026, 01:14
На Волині через ДТП легковик зім’яло вщент: є травмований
26 березня 2026, 09:26
Всі новини »
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
На Рівненщині чоловіка потрапив під вантажний потяг
28 березня 2026, 16:16
ЗСУ ракетою "Фламінго" уразили стратегічний завод у Самарській області
28 березня 2026, 15:44
Спалах кору на Прикарпатті: що заборонять і кого це стосується
28 березня 2026, 15:28
Армія РФ вдарила по пожежно-рятувальній частині у Запоріжжі
28 березня 2026, 14:50
Артобстріл на Сумщині: загинула 20-річна дівчина, її 6-річна сестра в тяжкому стані
28 березня 2026, 14:39
Російські удари по Полтавщині: загинув працівник "Нафтогазу"
28 березня 2026, 13:42
Стрілянина і вибух в Одесі: поліція затримала озброєного чоловіка
28 березня 2026, 13:26
Лівий берег та п'ять районів Києва залишилися без води через аварію
28 березня 2026, 12:55
Помилково в "ухилянтах": десятки харків'янок опинилися в розшуку ТЦК
28 березня 2026, 12:22
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
Всі публікації »
