У Луцьку п'яний водій влетів у дорожній знак і втік: його розшукали

У Луцьку вночі 28 березня сталася дорожньо-транспортна пригода за участі нетверезого водія, який після аварії залишив місце події

Про це повідомила Патрульна поліція Волинської області, передає RegioNews.

Зазначається, що водій автомобіля Nissan Rogue здійснив наїзд на дорожній знак, що вказує об’їзд перешкоди праворуч, після чого поїхав із місця ДТП.

Згодом чоловіка вдалося розшукати за допомогою міських камер відеоспостереження. Під час спілкування інспектори виявили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння, однак водій відмовився проходити огляд у встановленому законом порядку.

На 32-річного керманича патрульні склали адміністративні матеріали одразу за кількома статтями КУпА. Зокрема за:

керування у стані сп'яніння або відмову від огляду,

порушення ПДР,

залишення місця ДТП та пошкодження дорожніх споруд.

