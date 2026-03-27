15:18  27 марта
Во время эвакуации раненых в Харьковской области погиб известный стендап-комик
14:15  27 марта
Избили 60-летнего рыбака во время мобилизации: на Волыни задержан чиновник ТЦК
12:55  27 марта
В Кривом Роге изуродовали мемориальный баннер в честь погибших военных
UA | RU
UA | RU
27 марта 2026, 17:05

На Волыни женщина с фейковой инвалидностью пыталась вывезти своего мужа за границу

27 марта 2026, 17:05
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На Волыни будут судить 27-летнюю женщину. Речь идет о подделке и использовании поддельных официальных документов, а также организации незаконной переправки лица через государственную границу

Об этом сообщает прокуратура Волынской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, жительница Житомирской области предоставила свои персональные данные для внесения ложных сведений в справку к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссии. Речь идет о документах, которые дают мужчине право на выезд за границу, если у жены есть инвалидность второй группы.

Женщина и мужчина с этими поддельными документами в феврале пытались выехать за границу через пункт пропуска "Устилуг". Однако их задержали правоохранители.

Напомним, ранее в Николаеве правоохранители разоблачили военнослужащих ТЦК и СП , подозреваемых в получении неправомерной выгоды за снятие мужчин с розыска. По данным следствия, фигуранты действовали по предварительному сговору и требовали от военнообязанного 2400 долларов США.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Виталий Портников
Валерий Чалый
Все блоги »