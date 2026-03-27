На Волыни женщина с фейковой инвалидностью пыталась вывезти своего мужа за границу

На Волыни будут судить 27-летнюю женщину. Речь идет о подделке и использовании поддельных официальных документов, а также организации незаконной переправки лица через государственную границу

Об этом сообщает прокуратура Волынской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, жительница Житомирской области предоставила свои персональные данные для внесения ложных сведений в справку к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссии. Речь идет о документах, которые дают мужчине право на выезд за границу, если у жены есть инвалидность второй группы.

Женщина и мужчина с этими поддельными документами в феврале пытались выехать за границу через пункт пропуска "Устилуг". Однако их задержали правоохранители.

