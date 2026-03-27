$2400 за исключение из базы: в Николаеве разоблачили схему в ТЦК

В Николаеве правоохранители разоблачили военнослужащих ТЦК и СП, подозреваемых в получении неправомерной выгоды за снятие мужчин с розыска

Об этом сообщила полиция области.

По данным следствия, фигуранты действовали по предварительному сговору и требовали от военнообязанного 2400 долларов США. За эти средства они обещали исключить его из базы розыска информационной системы "Оберег", где мужчина состоял из-за нарушения правил военного учета.

Правоохранители задержали двух военнослужащих в возрасте 34 и 44 лет сразу после получения второго транша взятки – 1200 долларов США.

Задержание произошло в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. За совершенное подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, СБУ и Нацполиция заблокировали десять новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов сделок. За суммы от 3 до 24 тысяч долларов дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва из-за поддельных документов или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска.