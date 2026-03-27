06:37  27 марта
Во Львовской области произошел масштабный пожар на складе
02:01  27 марта
Изнасилование 17-летней девушки на Кировоградщине: полиция задержала злоумышленника
02:26  27 марта
На Львовщине произошел взрыв в двухэтажке: юноша выбежал из квартиры в горящей одежде
UA | RU
UA | RU
27 марта 2026, 07:37

$2400 за исключение из базы: в Николаеве разоблачили схему в ТЦК

27 марта 2026, 07:37
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Николаеве правоохранители разоблачили военнослужащих ТЦК и СП, подозреваемых в получении неправомерной выгоды за снятие мужчин с розыска

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, фигуранты действовали по предварительному сговору и требовали от военнообязанного 2400 долларов США. За эти средства они обещали исключить его из базы розыска информационной системы "Оберег", где мужчина состоял из-за нарушения правил военного учета.

Правоохранители задержали двух военнослужащих в возрасте 34 и 44 лет сразу после получения второго транша взятки – 1200 долларов США.

Задержание произошло в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. За совершенное подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, СБУ и Нацполиция заблокировали десять новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов сделок. За суммы от 3 до 24 тысяч долларов дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва из-за поддельных документов или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
