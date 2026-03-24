На Полтавщине мужчинам продавали бронирование за 10 тысяч долларов
В Полтавской области разоблачили злоумышленников, организовавших схему уклонения от мобилизации. Они продавали гражданам отсрочки от службы
Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.
Известно, что схему организовал бывший староста исполнительного комитета поселкового совета. По схеме военнообязанные могли получить фиктивные группы инвалидности. За эту услугу организатор просил от 10 000 долларов.
Правоохранители зафиксировали по меньшей мере несколько фактов получения взятки. Задержали троих фигурантов дела при получении денег.
Напомним, ранее в Николаеве правоохранитель за деньги увольнял мобилизованных из ТЦК. Ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
24 марта 2026, 18:15На Закарпатье тренер по боксу организовал канал для бегства уклонистов
24 марта 2026, 14:15Кусачки для забора и маршруты через Тису: на Закарпатье разоблачили новые схемы побега за границу
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
