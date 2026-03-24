На Полтавщине мужчинам продавали бронирование за 10 тысяч долларов

Фото: Национальная полиция

В Полтавской области разоблачили злоумышленников, организовавших схему уклонения от мобилизации. Они продавали гражданам отсрочки от службы

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Известно, что схему организовал бывший староста исполнительного комитета поселкового совета. По схеме военнообязанные могли получить фиктивные группы инвалидности. За эту услугу организатор просил от 10 000 долларов.

Правоохранители зафиксировали по меньшей мере несколько фактов получения взятки. Задержали троих фигурантов дела при получении денег.

