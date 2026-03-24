24 марта 2026, 18:15

На Харьковщине мужчина "продавал" бронирование

Фото: из открытых источников
В Харьковской области разоблачили 46-летнего мужчину. Он организовал схему фиктивного трудоустройства военнообязанных мужчин на объекте критической инфраструктуры для незаконного оформления отсрочки от призыва

Об этом сообщает прокуратура Харьковской области, передает RegioNews.

В феврале этого года мужчина познакомился с 31-летним мастером станции технического обслуживания в Харькове и предложил "решить вопрос" с получением бронирования от мобилизации. Делок пообещал рацеустроить мужчину на предприятие жилищно-коммунальной сферы или оборонно-промышленного комплекса, где тот считался бы только на бумаге.

Свои "услуги" злоумышленник оценил в 9500 долларов США. За эти деньги он обещал работу с бронированием, а также влияние на должностных лиц ТЦК и СП для принятия положительного решения о прохождении ВЛК и оформлении отсрочки. Правоохранители задержали его при получении денег.

"По ходатайству прокурора подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, СБУ и Нацполиция заблокировали десять новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов сделок. За суммы от 3 до 24 тысяч долларов дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва из-за поддельных документов или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска.

23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
Завтра в Украине не будет отключений света
24 марта 2026, 20:11
РФ помогает Трампу достичь своих целей
24 марта 2026, 19:59
Запорожская АЭС снова под угрозой блекаута
24 марта 2026, 19:35
На Полтавщине мужчинам продавали бронирование за 10 тысяч долларов
24 марта 2026, 19:25
РФ совершила одну из самых массированных атак дронами по Украине
24 марта 2026, 19:17
Удар по Львову: количество пострадавших увеличилось
24 марта 2026, 18:40
Наша "элита" не заинтересована ни в победе, ни в мирных переговорах
24 марта 2026, 18:22
РФ ударила по роддому в Ивано-Франковске
24 марта 2026, 17:59
Россияне ударили по центру Житомира, над городом поднимается дым
24 марта 2026, 17:49
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Все публикации »
