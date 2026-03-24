На Харьковщине мужчина "продавал" бронирование

В Харьковской области разоблачили 46-летнего мужчину. Он организовал схему фиктивного трудоустройства военнообязанных мужчин на объекте критической инфраструктуры для незаконного оформления отсрочки от призыва

Об этом сообщает прокуратура Харьковской области, передает RegioNews.

В феврале этого года мужчина познакомился с 31-летним мастером станции технического обслуживания в Харькове и предложил "решить вопрос" с получением бронирования от мобилизации. Делок пообещал рацеустроить мужчину на предприятие жилищно-коммунальной сферы или оборонно-промышленного комплекса, где тот считался бы только на бумаге.

Свои "услуги" злоумышленник оценил в 9500 долларов США. За эти деньги он обещал работу с бронированием, а также влияние на должностных лиц ТЦК и СП для принятия положительного решения о прохождении ВЛК и оформлении отсрочки. Правоохранители задержали его при получении денег.

"По ходатайству прокурора подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, СБУ и Нацполиция заблокировали десять новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов сделок. За суммы от 3 до 24 тысяч долларов дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва из-за поддельных документов или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска.