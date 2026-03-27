На Волині жінка з фейковою інвалідністю намагалась вивезти свого чоловіка за кордон

На Волині будуть судити 27-річну жінку. Йдеться про підроблення та використання підроблених офіційних документів, а також організації незаконного переправлення особи через державний кордон

Про це повідомляє прокуратура Волинської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, жителька Житомирщини надала свої персональні дані для внесення неправдивих відомостей в довідку до акта огляду медико-соціальної експертної комісії. Йдеться про документи, які дають чоловіку право на виїзд за кордон, якщо його дружина має інвалідність другої групи.

Жінка та чоловік із цими підробленими документами у лютому намагались виїхати за кордон через пункт пропуску "Устилуг". Проте їх затримали правоохоронці.

Нагадаємо, раніше у Миколаєві правоохоронці викрили військовослужбовців ТЦК та СП, яких підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за зняття чоловіків із розшуку. За даними слідства, фігуранти діяли за попередньою змовою та вимагали від військовозобов'язаного 2400 доларів США.