15:18  27 березня
Під час евакуації поранених на Харківщині загинув відомий стендап-комік
14:15  27 березня
Побили 60-річного рибалку під час мобілізації: на Волині затримано посадовця ТЦК
12:55  27 березня
У Кривому Розі понівечили меморіальний банер на честь загиблих військових
UA | RU
UA | RU
27 березня 2026, 17:05

На Волині жінка з фейковою інвалідністю намагалась вивезти свого чоловіка за кордон

Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На Волині будуть судити 27-річну жінку. Йдеться про підроблення та використання підроблених офіційних документів, а також організації  незаконного переправлення особи через державний кордон

Про це повідомляє прокуратура Волинської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, жителька Житомирщини надала свої персональні дані для внесення неправдивих відомостей в довідку до акта огляду медико-соціальної експертної комісії. Йдеться про документи, які дають чоловіку право на виїзд за кордон, якщо його дружина має інвалідність другої групи.

Жінка та чоловік із цими підробленими документами у лютому намагались виїхати за кордон через пункт пропуску "Устилуг". Проте їх затримали правоохоронці.

Нагадаємо, раніше у Миколаєві правоохоронці викрили військовослужбовців ТЦК та СП, яких підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за зняття чоловіків із розшуку. За даними слідства, фігуранти діяли за попередньою змовою та вимагали від військовозобов'язаного 2400 доларів США.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Всі новини »
Віктор Шлінчак
Віталій Портніков
Валерій Чалий
Всі блоги »