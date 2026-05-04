Обстрелы Запорожской области: ранены двое детей и 9 взрослых

В Запорожской области в результате российских атак ранения получили 11 человек, среди них – двое детей

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, за сутки оккупационные войска нанесли 868 ударов по 51 населенному пункту региона.

В частности, враг нанес 30 авиационных ударов по ряду сел и городов, среди которых Новониколаевка, Камышеваха, Орехов, Гуляйпольское и другие.

Кроме того, зафиксирована массированная атака беспилотниками – 630 БпЛА разных типов, преимущественно FPV, били по Запорожью, Кушугуму, Малокатериновке, Степногорску, Гуляйполю и десяткам других населенных пунктов.

Также российские войска совершили 6 обстрелов из реактивных систем залпового огня и нанесли 202 артиллерийских удара по территории области.

В результате атак повреждены жилые дома, техника и объекты инфраструктуры. Поступило по меньшей мере 56 сообщений о разрушении.

Напомним, днем 3 мая оккупанты атаковали Днепр. Было повреждено здание общежития. Погиб 19-летний студент, еще 11 людей пострадали.