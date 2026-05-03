Упал в карьер глубиной 15 метров: на Ровенщине спасли мужчину

В Сарненском районе Ровенской области спасатели оказали помощь мужчине, который упал в карьер и нуждался в срочной эвакуации

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Ровенской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 2 мая в 02:06 вблизи населенного пункта Селище.

На место происшествия прибыли спасатели, медики и местные жители. Совместными усилиями они организовали спасательные работы.

С карьера глубиной около 15 метров было поднято травмированного мужчину 2003 года рождения. Его передали медикам и доставили в больницу для дальнейшей госпитализации.

