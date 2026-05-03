13:56  03 мая
В Полтаве с крыши дома упала молодая женщина: она погибла
10:59  03 мая
На Сумщине дрон РФ атаковал зерновоз: пострадал водитель
10:10  03 мая
Во Львове 22-летняя девушка попала в больницу из-за угарного газа
UA | RU
UA | RU
03 мая 2026, 17:35

Скандал на Днепропетровщине: бойцы "Волков Да Винчи" задержаны после похищения мужчины

03 мая 2026, 17:35
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В городе Шахтерское на Днепропетровщине задержали троих мужчин, причастных к нападению на местного жителя, его похищения и стрельбы возле магазина

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

По предварительной информации, трое мужчин в возрасте 38, 25 и 24 лет приехали в магазин, где возник конфликт с 20-летним местным жителем. Спор перерос в драку, в результате которой потерпевшего избили.

Далее, по данным следствия, нападавшие посадили без сознания мужчину в автомобиль и произвели несколько выстрелов в сторону здания магазина. После этого они покинули место происшествия.

Полиция обнаружила пострадавшего в бессознательном состоянии. Сейчас он находится в больнице.

Трое фигурантов уже задержаны. Решается вопрос по поводу сообщения им о подозрении, продолжаются следственные действия.

В батальоне "Волки Да Винчи" отреагировали на инцидент, заявив, что такое поведение неприемлемо и не соответствует ценностям подразделения. Там также сообщили о начале внутреннего расследования и заявили о готовности приобщиться к работам в пользу общины.

"Бойцы батальона, включая офицерский состав, отработают на нужды общины. Мы также хотим пригласить жителей Шахтерского присоединиться и написать, какую именно помощь батальон мог бы оказать городу: уборка, ремонтные или социальные работы или другие полезные инициативы", – подчеркнули в пресс-службе.

Видео с камер наблюдения – по ссылке.

Напомним, в Ровенской области военнослужащему сообщили о подозрении в покушении на убийство после обстрела работников ТЦК и полицейского. Инцидент произошел 29 апреля в селе Верба. В результате стрельбы ранения получили два человека. На следующий день нападавшего задержали. Им оказался 48-летний военнослужащий.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
военные нападение похищение Днепропетровская область Избиение Волки да Винчи
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
Упал в карьер глубиной 15 метров: на Ровенщине спасли мужчину
03 мая 2026, 18:24
В Днепре после российской атаки повреждено общежитие: есть пострадавшие
03 мая 2026, 16:45
Минус носитель "Калибров": Силы обороны ударили по порту Приморск
03 мая 2026, 16:22
В Кривом Роге "Шахед" попал в многоэтажку: пострадали дети
03 мая 2026, 16:09
На Киевщине драка между подростками и мужчинами: что произошло
03 мая 2026, 15:39
Ракетный удар по Николаеву: пятеро пострадавших, повреждены 17 домов
03 мая 2026, 15:07
"Мадяр" показал, как дроны уничтожают российскую ПВО: видео ударов
03 мая 2026, 14:46
В Кривом Роге после попадания в многоэтажку вспыхнул пожар
03 мая 2026, 14:12
В Полтаве с крыши дома упала молодая женщина: она погибла
03 мая 2026, 13:56
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Все публикации »
Сергей Фурса
Марина Данилюк-Ярмолаева
Владимир Фесенко
Все блоги »