Скандал на Днепропетровщине: бойцы "Волков Да Винчи" задержаны после похищения мужчины

В городе Шахтерское на Днепропетровщине задержали троих мужчин, причастных к нападению на местного жителя, его похищения и стрельбы возле магазина

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

По предварительной информации, трое мужчин в возрасте 38, 25 и 24 лет приехали в магазин, где возник конфликт с 20-летним местным жителем. Спор перерос в драку, в результате которой потерпевшего избили.

Далее, по данным следствия, нападавшие посадили без сознания мужчину в автомобиль и произвели несколько выстрелов в сторону здания магазина. После этого они покинули место происшествия.

Полиция обнаружила пострадавшего в бессознательном состоянии. Сейчас он находится в больнице.

Трое фигурантов уже задержаны. Решается вопрос по поводу сообщения им о подозрении, продолжаются следственные действия.

В батальоне "Волки Да Винчи" отреагировали на инцидент, заявив, что такое поведение неприемлемо и не соответствует ценностям подразделения. Там также сообщили о начале внутреннего расследования и заявили о готовности приобщиться к работам в пользу общины.

"Бойцы батальона, включая офицерский состав, отработают на нужды общины. Мы также хотим пригласить жителей Шахтерского присоединиться и написать, какую именно помощь батальон мог бы оказать городу: уборка, ремонтные или социальные работы или другие полезные инициативы", – подчеркнули в пресс-службе.

